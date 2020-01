Am 2. Februar sind rund 470.800 Wahlberechtigte in Leipzig aufgerufen, den neuen Rathauschef zu wählen. Wer an diesem Tag verhindert ist, und nicht in ein Wahllokal gehen kann, hat die Möglichkeit, seine Stimme auch per Briefwahl abzugeben. Seit dem 6. Januar haben die Briefwahllokale in der Stadt geöffnet und laut Amt für Statistik und Wahlen wird die Briefwahl auch rege genutzt.



Wie die Behörde mitteilte, lässt sich zwei Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl ein hohes Briefwahlaufkommen feststellen. 9,2 Prozent der Wahlberechtigten hätten bislang Briefwahlunterlagen beantragt. Knapp 12.380 Wahlbriefe sind laut Behörde eingegangen. Bei der letzten OB-Wahl in Leipzig vor sieben Jahren waren es zur gleichen Zeit nur etwa zwei Prozent der Wahlberechtigten, die Wahlunterlagen für die Briefwahl beantragt hatten. Damit setze sich in Leipzig der Trend fort, dass immer mehr Wählerinnen und Wähler per Briefwahl wählen.