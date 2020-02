So beantragen Sie ihre Briefwahlunterlagen Die Briefwahlunterlagen können auf der Webseite der Stadt Leipzig beantragt werden. Auch ein formloser Antrag per Mail oder Fax unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, gegebenenfalls abweichender Versandanschrift sowie Unterschrift ist möglich. Die Briefwahlstelle rät, die Briefe spätestens bis Donnerstag, den 27. Februar ausgefüllt in einen Briefkasten der Deutschen Post einzuwerfen. Der Briefkasten des Wahlamtes in der Lotterstraße ist bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr geöffnet.