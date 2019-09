Angebrannte Backwaren haben am Dienstag den Betrieb am Flughafen Leipzig/Halle vorübergehend lahmgelegt. Wegen starker Rauchentwicklung in einer Bäckerei sei gegen 9 Uhr ein Feueralarm ausgelöst worden, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart. Daraufhin sei das Terminal geräumt worden.