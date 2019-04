In der Nacht vom 6. zum 7. April wird ab 19 Uhr die A14-Brücke an der Riesaer Straße in Leipzig abgerissen. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Dafür wird die Autobahn bei Leipzig voll gesperrt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in Richtung Magdeburg ab der A14-Anschlussstelle Naunhof auf der U99 über Gerichshain, Borsdorf bis zur A14-Anschlussstelle Leipzig Ost. In Richtung Dresden führt die Umleitung ab der Anschlussstelle Leipzig-Ost auf der U27 über die B6, Bennewitz und Trebsen bis hin zur A14-Anschlussstelle Grimma. Verkehrsteilnehmer, die von der A38 in Richtung Dresden fahren, werden ab Naunhof auf der U99 über Gerichshain, Borsdorf zur A14-Anschlussstelle Leipzig-Ost geleitet.

Infopoint zum Brückenabriss

Je nach Fortschritt der Bauarbeiten wird die Vollsperrung der A14 am 7. April vormittags wieder aufgehoben, teilt das Amt mit. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird auf beiden Brückenseiten der Riesaer Straße am 6. April ab 19 Uhr bis etwa Mitternacht jeweils einen kleinen Infopoint zum Brückenabriss organisieren. Dort gibt es neben Informationen zum Baugeschehen auch ein paar Heißgetränke und Snacks, um gut durch die Nacht zu kommen. Die Besucher werden gebeten, sich an die Anweisungen des Sicherheitspersonals vor Ort zu halten und sich nur in den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Bereichen aufzuhalten.

Quelle: MDR/sth