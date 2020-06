04.06.2020 | 11:00 Uhr Aufatmen im Leipziger Westen: Plagwitzer Brücke wird wieder freigegeben

Nach zweijähriger Bauzeit wird am Donnerstagnachmittag in Leipzig die Plagwitzer Brücke für Autos freigegeben. Damit sind die westlichen Stadtteile wieder besser an die Leipziger Innenstadt angebunden. Straßenbahnen dürfen erst am Freitag das neue, mehr als vier Millionen Euro teure Bauwerk befahren.