Ungewohntes Bild: Der Norddamm bleibt bei den Heimspielen der BSG Chemie Leipzig voerst leer. Nur auf dem Dammsitz und der Haupttribüne dürfen Gäste sitzen. Bildrechte: Moritz Arand

Am Sonnabend hat die BSG Chemie Leipzig ihr erstes Punktspiel der neuen Regionalliga-Saison mit Zuschauern absolviert. Während die Teams der ersten Bundesliga vorerst eine Absage in Sachen Zuschauer bekommen hatten, dürfen die Mannschaften der Regionalliga trotz der Corona-Pandemie Fans in die Stadien lassen. 1.000 Gäste durften den Leutzschern beim 3:1-Sieg über den BFC Dynamo zuschauen.

Vorraussetzung für den Einlass der Zuschauer war ein Hygienekonzept, erklärte der Sicherheitsbeautragte Ronny Leitzke im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Die letzten 14 Tage sind ziemlich stressig gewesen", sagt er. Denn am Anfang sei gar nicht klar gewesen, wie ein Hygienekonzept für ein Fußballstadion aussehen soll. "Zusammen mit den zuständigen Ämtern haben wir es in der Kürze der Zeit dennoch geschafft und sind für die Unterstützung sehr dankbar", betont Leitzke.

Keine Fans auf dem Norddamm

Für die Gäste im Alfred-Kunze-Sportpark ist aufgrund des Hygienekonzepts alles anders als sonst. Nur der Dammsitz und die Haupttribüne sind am Spieltag geöffnet, sagt der Assistent des Vorstandes Hans Jerke. Der Norddamm bleibt geschlossen. In diesem Teil des Stadions sorgen sonst Ultras und Fans gemeinsam für Stimmung. Zutritt haben vorerst nur 1.000 der 1.600 Dauerkartenbesitzenden. Zudem sind die Karten personalisiert und die Gäste müssen sich ausweisen. Auswärtsfans müssen draußen bleiben. "Wir müssen erst an die eigenen Fans denken. Das verstehen die gegnerischen Vereine auch", erklärt Leitzke. Alle für die BSG: Innerhalb von zwei Wochen hat der Verein ein Hygienekonzept entwickelt, damit ein kleiner Teil der Fans die Spiele im Stadion verfolgen können. Bildrechte: Moritz Arand

Sitzen im Cluster

Neben den Zuschauerbeschränkungen ist auf allen Laufwegen und an allen Ständen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Die Fans dürfen sich nach dem Einlass in ein sogenanntes Cluster setzen und müssen während des Spiels auch dort verweilen. "Zur Toilette und zum Imbisstand dürfen sie natürlich gehen", ergänzt der Sicherheitsbeauftragte Leitzke. Nach Spielbeginn scannen die Ordner erneut die Karten. So soll nachvollzogen werden, wer wo gesessen hat, um im Falle einer Infektion nicht das ganze Stadion unter Quarantäne stellen zu müssen.

Finanziell auf Dauer nicht tragbar