Anhänger von BSG Chemie Leipzig verwüsten Zug

Nach der Spielbegegnung der Oberliga-Süd zwischen Wismut Gera und BSG Chemie Leipzig am Sonntag haben Leipziger Fußballanhänger in einem Zug randaliert und erheblich beschädigt. Die Bundespolzeit teilte mit, zunächst seien Türen illegal während der Fahrt entriegelt worden. "Der Zug musste auf freier Strecke halten. Einige BSG- Fans verließen den Zug, um zu rauchen beziehungsweise um sich zu erleichtern", heißt es in einer Polizeimitteilung.