In diesem Jahr waren rund 2.500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Buchmesse erwartet worden. Von deren Seite hatte es laut Messe so gut wie keine Absagen gegeben. Nur ein Aussteller der integrierten Comic-Messe Manga-Comic-Con hatte vorab seine Teilnahme gestrichen. Dessen Hauptquartier in Tokio habe weltweit die Teilnahme an Großveranstaltungen untersagt, sagte eine Messesprecherin. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals "Leipzig liest" waren 3.700 Veranstaltungen an 500 Leseorten in der Stadt geplant. Die Leipziger Buchmesse hatten vergangenes Jahr 286.000 Menschen besucht.