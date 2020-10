Der vielfach preisgekrönte Bühnenbildner und Grafiker Volker Pfüller ist tot. Der gebürtige Leipziger starb nach langer Krankheit mit 81 Jahren am Samstag in Rudolstadt, wie seine Familie zusammen mit dem Theater Rudolstadt am Montag mitteilte. "Pfüller gehörte zu den prägendsten deutschen Bühnenbildnern der Gegenwart, sowohl als Praktiker wie auch als Ausbilder an verschiedenen Kunsthochschulen", hieß es in der Mitteilung.