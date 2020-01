In zwei Kommunen im Landkreis Leipziger Land haben Bürger am Sonntag neue Bürgermeister gewählt. Laut vorläufigem Wahlergebnis erhielt in Naunhof Anna-Luise Conrad von der CDU 52,4 Prozent der Stimmen. Damit gewann die 30 Jahre alte Naunhoferin die absolute Mehrheit im ersten Anlauf. Laut Stadtverwaltung lag die Wahlbeteiligung der Naunhofer bei 59,2 Prozent.