Um die Wertschätzung des Systems "Demokratie" ist es derzeit nicht gut bestellt. In Ländern wie der Türkei, Ungarn oder Polen werden Grundfesten wie Presse- und Meinungsfreiheit durch politische Mehrheiten in Frage gestellt. Auch in Deutschland fühlen sich Menschen von der Politik nicht gut vertreten und sind frustriert.



Was der Demokratie eventuell fehlt und wie man sie voranbringen, darüber beraten in Leipzig beim ersten Bürgerrat Demokratie seit Freitag Menschen aus ganz Deutschland. Ins Leben gerufen wurde der Bürgerrat vom Verein "Mehr Demokratie" und der Schöpflin Stiftung. Unterstützt werden die Organisatoren auch durch einen wissenschaftlichen Beirat, zu dem auch Astrid Lorenz, Politologin an der Universität Leipzig, gehört. MDR SACHSEN hat mit der Wissenschaftlerin im Vorfeld des Bürgerrates über die besondere Versammlung gesprochen.