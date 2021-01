RB Leipzig hat am 15. Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Leipziger unterlagen Borussia Dortmund mit 1:3. Dortmund dominierte das Spiel in der zweiten Hälfte und übernahm in der 55. Minute die Führung durch einen Treffer von Jadon Sancho. Erling Haaland legte zweifach nach zum 3:0, Leipzig gelang nur noch der Anschlusstreffer in der 89. Minute durch Alexander Sørloth. RB Leipzig steht damit in der Tabelle weiterhin auf Rang zwei hinter Bayern München. Dortmund bleibt auf Rang vier.