In Leipzig beraten bis Sonnabend rund 1.000 Delegierte der Bundes-CDU über den künftigen Kurs der Christdemokraten. In seinem Grußwort griff Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die AfD scharf an. Er sagte, in der rechtspopulistischen Partei säßen Neonazis. Das müsse man auch wirklich so benennen.



Für Aufsehen sorgte vorab der Antrag des CDU-Nachwuchses, den künftigen Kanzlerkandidaten von der Parteibasis bestimmen zu lassen.