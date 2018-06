Bundesparteitag in Leipzig Sachsens Linke stehen linker Sammelbewegung kritisch gegenüber

Hauptinhalt

Sich mit hunderten Menschen in einer Kongresshalle tagelang die Köpfe heiß zu diskutieren - das wird den meisten von uns wohl nicht unbedingt als erstes einfallen, wenn es darum geht, für dieses kommende Sommerwochenende Pläne zu schmieden. Aber genau das werden 580 Mitglieder der Linkspartei tun. In Leipzig findet an diesem Wochenende nämlich der Bundesparteitag der Linken statt. Friedlich wird der nicht ablaufen, soviel ist jetzt schon klar. In der Partei herrscht viel Diskussionsbedarf, unter anderem über die Flüchtlingspolitik und den Machtkampf von Katja Kipping und Sahra Wagenknecht.

von Daniela Kahls