Bundespräsident Steinmeier wirbt bei BMW für Europawahl

Tom Oberreich: "Natürlich ist Europa sehr wichtig. Gerade für mich, Jahrgang 1992. Steinmeier sagte ja, Europa ohne Krieg seit 70 Jahren, offene Grenzen, ich bin in dieser Generation groß geworden und kenne es nicht anders. Für uns ist das selbstverständlich. Gleichzeitig ist da auch die Angst, was in den anderen Ländern vor sich geht. Wo sich Allianzen bilden, die versuchen dieses Europa zu zerstören. Ich sehe die Gefahr, aber auch die Hoffnung, dass es weitere 70 Jahre Frieden gibt. Daher gehe ich am Sonntag wählen." Bildrechte: MDR / Barbara Brähler