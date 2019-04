Leipzig bekommt Forum für Recht zum Erleben und Anfassen

Leipzig bekommt neben dem Zeitgeschichtlichen Forum nun auch eines zum Thema Recht. Der Bundesrat stimmte am Freitag dem Gesetz zur Gründung der Stiftung "Forum Recht" zu, nachdem der Bundestag bereit Ende März sein Okay gegeben hatte. Sowohl an ihrem Hauptsitz in Karlsruhe als auch in der Zweigstelle Leipzig sollen Informationszentren eingerichtet werden. Diese würden keine Museen sein, hatte Bundesjustizministerin Katharina Barley betont, sondern innovative und interaktive Begegnungszentren, wo der Bedeutung und Werte des Rechtsstaat greifbar vermittelt werden könnten. Ziel ist, das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat zu fördern.