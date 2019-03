Bundestag ebnet Weg für "Forum Recht" in Leipzig

In Leipzig wird eine Zweigstelle des "Forum Recht" entstehen. Eine neue Stiftung soll sich um die Errichtung der Informationszentren mit Hauptsitz in Karlsruhe und eben in Leipzig kümmern. Das hat der Bundestag nun beschlossen. Die Foren sollen das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat fördern. "Das wird kein Museum werden, sondern ein innovatives und interaktives Begegnungszentrum, wo der Rechtsstaat sehr greifbar wird, wo wir die Werte und die Bedeutung des Rechtsstaats vermitteln können", sagte Bundesjustizministerin Katharina Barley (SPD). Ende des Jahres soll die Stiftungen mit ihrer Arbeit beginnen.