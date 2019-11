Der Leipziger Mediziner Christopher Wachsmuth ist am Montag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der plastische Chirurg wurde von der deutschen Botschaft in Manila für diese Ehrung vorgeschlagen. In der Begründung hieß es, sein über zwanzigjähriges Engagement gehe weit über ein durchschnittliches hinaus und zeuge von großer Leidenschaft.



Wachsmuth operiert ehrenamtlich während seines Urlaubs auf den Philippinen und in weiteren Ländern Südostasiens unter anderem Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, Hand- und Fußdeformitäten oder Tumore. Die für die OPs notwendigen Dinge, wie Medikamente, Instrumente und Geräte, bringen die Ehrenamtlichen selbst mit. Außerdem bildet Wachsmuth mit weiteren Spezialisten lokale Chirurgen in den entsprechenden OP-Techniken fort, um langfristige eine Hilfe zur Selbsthilfe zu etablieren.