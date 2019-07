Können psychische Schäden nach einer Flucht aus der DDR entschädigt werden? Dieser Frage gehen die Richter des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am Mittwoch nach. In dem Fall geht es um einen heute 56 Jahre alten Mann, der nach Angaben seines Anwalts durch die Flucht aus der DDR im Dezember 1988 nach West-Berlin traumatisiert wurde. Das habe zu einer psychischen Erkrankung geführt.