Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute über einen seit Jahren schwelenden Streit zur Sonntagsarbeit bei Amazon in der Weihnachtszeit. Konkret geht es um das Logistikzentrum in Rheinberg in Nordrhein-Westfalen. Amazon wollte dort an zwei Adventssonntagen jeweils 800 Mitarbeiter beschäftigen. Die Entscheidung der Richter wird aber auch Auswirkungen auf die anderen Versandhäuser von Amazon in Deutschland haben.