Für das Großverfahren zum Fehmarnbelttunnel im Herbst sucht das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig derzeit ein Ausweichdomizil. Es werden so viele Beteiligte erwartet, dass unter Corona-Bedingungen selbst der große Sitzungssaal in dem Gerichtsgebäude zu klein ist. Dazu kämen noch interessierte Zuschauer. Es werde darum geprüft, "ob die Verhandlung in einer Räumlichkeit außerhalb des Bundesverwaltungsgerichts durchgeführt wird", teilte Gerichtssprecher Carsten Tegethoff mit. Die Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen.

Verhandlung im Bundesverwaltungsgericht (Archiv-Foto). Bildrechte: dpa