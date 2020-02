Zivile Fahnder der Polizei haben in Leipzig einen bundesweit gesuchten mutmaßlichen Betrüger gefasst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 23-Jährige auf offener Straße festgenommen. Der Mann soll zunächst 2017 im hessischen Gießen Spiele und Mobiltelefone im Internet unter falschem Namen bestellt und so einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht haben.

Laut Polizei setzte er seine mutmaßlichen Betrügereien von 2018 an in Leipzig fort. So soll er etwa Waren über eine Plattform angeboten, aber nach Zahlungseingang nicht versandt haben. Insgesamt werden dem Mann hunderte Betrugs-Straftaten mit einem Schaden von mehreren zehntausend Euro zur Last gelegt. Zu den Geschädigten gehören verschiedene Versandhäuser, Banken, Firmen und Privatpersonen.