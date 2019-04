Erster Cannabis-Shop in Sachsen eröffnet in Leipzig

Dass CBD auch therapeutische Wirkung haben kann, davon ist der Leipziger Johannes Eberl überzeugt. Der Leistungssportler eröffnet deshalb am Freitag Sachsens ersten Cannabis-Shop auf der Leipziger Jahnallee. "Cannabis ist eine Pflanze, die schon vor über 5.000 Jahren genutzt wurde", erklärt Eberl. "Uns geht es heute aber immer nur um die Rauschwirkung und die Legalisierung, wie sie jenseits des 'großen Teichs' ja schon gemacht wird. Wir gucken uns dabei aber nicht die Pflanze im Detail an und was sie kann."

Als Nutzpflanze wurde Cannabis, was nur ein anderer Name für Hanf ist, lange Zeit für Seile, Stoffe und als Heilpflanze genutzt, da es schmerzlindernde Wirkung hat. In der Moderne geriet dies in Vergessenheit. Erst vor einigen Jahren entdeckte man, dass der Mensch körpereigene Cannabinoide besitzt, die ähnliche chemische Strukturen aufweisen wie Cannabinoide pflanzlicher Herkunft. Dadurch ist der Körper in der Lage, das CBD der Hanfpflanze aufzunehmen. Dieser Wirkstoff kann nachweislich schmerzlindernd, beruhigend und entzündungshemmend wirken.