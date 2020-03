Ich habe gesagt, was sollen die paar Tröpfchen? Was sollen die bewirken? Du hast so viel geschluckt und tatsächlich, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Am liebsten wäre ich beim zweiten Besuch der Frau Doktor um den Hals gefallen.

Die Schmerzen durch den Bandscheibenvorfall am fünften Wirbel hatten Annemarie Körner nach eigener Aussage fast in den Wahnsinn getrieben. Sie hätte nicht gedacht, "dass es eine Krankheit gibt, wo man nicht sitzen kann." Dank der neuen Therapie mit Cannabis könne sie wieder am Leben teilnehmen: "Ich kann eine Zeitung lesen. Ich kann normal essen - wie ein normaler Mensch", so die 90-Jährige. Die einzige Nebenwirkung bei ihr sei Müdigkeit. Das sei nicht so schlimm, vor allem im Vergleich mit Nebenwirkungen anderer Medikamente.