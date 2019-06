Flughafen Leipzig/Halle bekommt zweite Cargo-City

Deutschlands zweitgrößter Frachtflughafen an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt expandiert mit einer Millioneninvestition im dreistelligen Bereich weiter. Der Airport Leipzig/Halle bekommt eine zweite Cargo-City im Norden des Areals. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Dienstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung Investitionen in neue Vorfelder für die Flugzeugabfertigung sowie Logistik- und Bürogebäude im Nord- und Südteil beschlossen. Zusammen mit der im Herbst vorigen Jahres gemeinsam mit Logistikdienstleister DHL angekündigten Erweiterung des DHL-Drehkreuzes würden sich die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen auf rund eine halbe Milliarde Euro summieren.