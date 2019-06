Der CDU-Kreisverband Leipzig wartet nach seinem offenen Brief an die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer noch auf eine Reaktion. Bisher gebe es noch kein Zeichen aus Berlin, sagte Kreisgeschäftsführer Philipp Sondermann. In einem "Leipziger Appell" hatten mehrere CDU-Politiker die Parteichefin zu mehr Verständnis ostdeutscher Sichtweisen aufgefordert. Als Beispiel nannten sie den Umgang mit Russland. Unterdessen hat AKK ihre für Dienstag angekündigte Teilnahme an der Leipziger Disputation abgesagt. Stattdessen wird jetzt Thomas de Maizière mit Gregor Gysi diskutieren.