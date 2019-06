Der CDU-Kreisverband Leipzig hat einen offenen Brief an Annegret Kramp-Karrenbauer geschickt. Darin kritisiert er, die Bundesvorsitzende ignoriere spezifisch ostdeutsche Erfahrungen und Überzeugungen und lehne sie mit "zum Teil überheblicher Selbstgewissheit" ab. Wie die Zeitung "Die Welt" am Donnerstag berichtete, haben mehrere Landtags- und Europaabgeordnete, führende Kommunalpolitiker und die Spitze des CDU Kreisverbands den sogenannten "Leipziger Appell" unterzeichnet. Zudem würden in den kommenden Tagen in der ostdeutschen Union weitere Unterstützer gesucht.