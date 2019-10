Mit einer Sondersitzung in Leipzig hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Montag an den 30. Jahrestag der friedlichen Revolution erinnert. Bundeskanzlerin Merkel warb in einer Videobotschaft für mehr Kompromissbereitschaft und Respekt in der politischen Auseinandersetzung. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer stellte sich gegen Pessimismus und Nörgelei in Ostdeutschland. Die Menschen im Osten seien die Profiteure der Einheit.