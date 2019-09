Am Chemiestandort Böhlen wird am Montag das automatische Sirenensystem für Notfälle überprüft. Nach Angaben des Bevölkerungsschutzes für den Landkreis Leipzig erfolgt um 15 Uhr ein Funktionstest mit Sirenensignal und automatischen Durchsagen. Laut Behörde sind 16 elektronische Anlagen in den Gemeinden Böhlen, Neukieritzsch, Rötha und Zwenkau installiert. Probealarm wird alljährlich am letzten Montag im März und September ausgelöst. Ziel des Systems ist es, bei einem Chemieunfall mit Austritt von Gefahrstoffen frühzeitig und schnell die Bevölkerung und öffentliche Einrichtungen zu warnen.