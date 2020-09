In Leipzig wollen am Sonnabend mehrere hundert Menschen "gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas" demonstrieren. Ursprünglich sollte ab Sonntag der EU-China-Gipfel in Leipzig statt, der aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Nach den Krawallen in der vergangenen Woche in Leipzig-Connewitz und im Osten der Stadt sind Polizei und Stadtverwaltung sensibilisiert. Hintergrund der Proteste war die Räumung zweier besetzter Häuser und die Debatte über bezahlbaren Wohnraum. Bei den drei Krawallnächten wurden 20 Polizeibeamte verletzt und zahlreiche Einsatzfahrzeuge beschädigt. Gegen 52 bekannte Tatverdächtige und weitere Unbekannte wurden 38 Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Neben dem Aufzug "Storm The Fortress, Break All Borders: Gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas" finden noch vier weitere Kundgebungen und Versammlungen statt. In Leipzig-Rückmarsdorf wird gegen Kiesabbau demonstriert, an der Merseburger Straße gibt es einen Fahrradaufzug für einen sicheren Radweg und im Leipziger Osten gibt es eine Kundgebung unter dem Motto "Aktionsbündnis EAST PARK - Park der Vielen: Alle machen mit! Unser Zugang zum Parkbogen Ost".