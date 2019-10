Probleme mit den Behörden und zu viel Konkurrenz. So begründet der verhältnismäßig junge Fahrdienst Clevershuttle seinen sofortigen Rückzug aus den Städten Hamburg, Frankfurt/Main und Stuttgart. Eine Nachricht, die für viel Aufsehen sorgt. Gerade weil das Unternehmen ausschließlich auf Elektrofahrzeuge und andere grüne Antriebstechniken setzt. Seit 2016 sind die Fahrzeuge des Berliner Unternehmens in Leipzig und seit 2018 auch in Dresden unterwegs. MDR SACHSEN hat deshalb nachgefragt, ob Clevershuttle auch im Freistaat mit Problemen zu kämpfen hat.

Positive Entwicklung in Leipzig und Dresden

In Sachsen gebe es aktuell keine Probleme, erklärt Unternehmenssprecher Fabio Adlassnigg: "Mit der Entwicklung hier ist CleverShuttle hochzufrieden. In Leipzig beispielweise wird CleverShuttle in diesem Winter bereits profitabel werden", sagt Adlassnigg. Auch in Dresden gebe es eine sehr erfreuliche Entwicklung. Konkrete Zahlen zu Fahrgastaufkommen und Mitarbeitern will Clevershuttle allerdings nicht mitteilen.

Soll heißen, dass die Städte Angebote wie Clevershuttle unterstützen und nicht durch zusätzliche Auflagen einschränken.

Was ist Ridesharing? Clevershuttle bietet seit seiner Gründung im Jahr 2015 das sogenannte

Ridesharing an, bei dem mehrere Fahrgäste mit ähnlichem Ziel auf

der Strecke eingesammelt werden und sich die Fahrt teilen. Kunden nutzen den Service grundsätzlich mit einer App fürs Smartphone und

entsprechender Registrierung. Sie geben dort Start und Zielort ein

und bekommen Infos zu Strecke, Preis und Ort der Abholung. Dieser ist meist an der nächsten Straßenecke oder sogar vor der eigenen Haustür. Die Fahrzeug-Flotte besteht aus Elektro- und Wasserstoffautos.

Kaum emmissionsfreie Konkurrenz in Sachsen

Hinzu kommt, dass der Markt in Leipzig und Dresden überschaubar ist. "Wir sind hier tatsächlich der einzige Anbieter, der emissionsfreies Ridesharing anbietet", so Adlassnig. Kunden müssten sich deshalb nicht um die Zukunft von Clevershuttle in Sachsen sorgen. Ganz im Gegenteil: Das Unternehmen plant die Standorte zu stärken und weiter auszubauen.

Quelle: MDR/cg/dpa