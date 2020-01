Für das von der Schließung bedrohte Clown-Museum Leipzig ist eine Lösung gefunden worden. Die Sammlung zieht nach Paunsdorf. Die Zukunft der einzigartigen Sammlung von Hans-Dieter Hormann, ein Leipziger mit rheinländischen Wurzeln, stand aus finanziellen Gründen bis vor wenigen Wochen auf der Kippe. Lange sah der 71 Jahre alte Clown-Fan keine Zukunft mehr für den Fortbestand seines Lebenswerks in Leipzig, das die Kunst der Clownerie spiegelt. Problem war eine Mieterhöhung für das Domizil im Leipziger Osten, die Hormann nicht bezahlen konnte. Da er fest in der internationalen Clownszene verankert ist, sprach sich seine Notlage herum. Aus Wien gab es ein Angebot, die Sammlung zu übernehmen, erklärte Hormann MDR SACHSEN.

Nun steht fest, dass das Museum Leipzig erhalten bleibt. Das sei vor allem dem Engagement des Funzel-Chefs Thorsten Wolf zu verdanken, meinte Hormann. "Wir sind gegenwärtig dabei, in unserem Bestand neue und für das Clown-Museum passende Räume zu finden", sagte Mandy Immisch von der Wohnungsbau-Genossenschaft (WBG). "Mit knapp 4.600 Wohnungen in Paunsdorf möchten wir insbesondere auch unseren Mitgliedern und Mietern ein Highlight in ihrem Wohnumfeld bieten und langfristig Vorteile schaffen." Unter anderem seien Theaternachmittage für Kinder der Genossenschaftsmitglieder denkbar. Auch für das Vorrichten der neuen Räume und den Umzug sagte die WBG Unterstützung zu.