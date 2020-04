Eine 33-Jährige ist bei einem Reitunfall in Colditz im Landkreis Leipzig schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, das Pferd sei plötzlich unerwartet schneller geworden, so dass die Frau gestürzt sei.



Trotz ihres Helms habe sie bei dem Unfall am Mittwoch "schwerste Kopfverletzungen" erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.