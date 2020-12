Seit 25 Jahren trifft sich der "Computerclub für Senioren Leipzig" am Donnerstag in den Räumen des Kulturzentrums "Werk 2". Dabei geht es nicht nur darum, Computerkenntnisse zu erlernen, sondern auch um den sozialen Kontakt. Doch an diesem Tag sind nur wenige Rentner in den Räumen. Die anderen der insgesamt 25 Mitglieder sind in kleinen Kacheln auf dem Bildschirm vom Vorsitzenden Lutz Schmidtchen zu sehen. Der "Computerclub für Senioren Leipzig" schaltet sich zu seiner dritten Videokonferenz zusammen.