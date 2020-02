Sandsturm auf den Kanarischen Inseln hat den dortigen Flugplan durcheinandergewirbelt. Davon sind auch Reisende aus Sachsen betroffen. Am Sonntag musste eine Maschine der Condor auf dem Weg von Leipzig/Halle nach Las Palmas (Gran Canaria) in der Nähe von Toulouse wieder umgekehren. Eine Sprecherin der Fluggesellschaft sagte MDR SACHSEN, derzeit seien auf Gran Canaria gar keine Landungen möglich. Das liege weniger am Wind, sondern insbesondere an der schlechten Sicht. Die Fluggesellschaft habe sich deshalb entschlossen, zurück nach Leipzig/Halle zu fliegen.



Dort würden auswärtige Gäste in Hotels untergebracht, sagte die Sprecherin. Die Reisenden sollen rechtzeitig über einen Ersatzflug informiert werden. Für Sonntag rechnet die Airline allerdings nicht mehr damit. Condor hat in Leipzig/Halle mehrere Maschinen und Crews stationiert.