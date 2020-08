Das Revier Südost der Leipziger Polizeidirektion hat am Dienstagnachmittag Anwohner der Stadtteile Südvorstadt und Connewitz zur ersten Bürgersprechstunde eingeladen. Coronabedingt durften nur 50 Bürgerinnen und Bürger dabei sein. Am Ende kamen nur zehn Menschen ins Immanuel-Kant-Gymnasium. Für den Leiter des Polizeireviers, Uwe Stöhr, dennoch ein Erfolg: "Für mich war es eine sehr gute Einstiegsveranstaltung. Wir haben die Polizeiarbeit erklärt und Transparenz geschaffen. Außerdem haben wir darauf aufmerksam gemacht, wo die Grenzen und die Möglichkeiten der Polizei sind", sagte er MDR SACHSEN.

Auch zum Jahreswechsel kam es zu Unruhen und Linksautonome lieferten sich Ausschreitungen mit der Polizei. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern noch an. Doch nicht nur an besonderen Tagen wie Silvester ist Connewitz ein polizeilicher Schwerpunkt: "An allen Wochenenden gehen bei uns unzählige Anrufe ein", gibt Revierleiter Stöhr zu.