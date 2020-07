In Leipzig-Connewitz haben rund zwei Dutzend Unbekannte die Fassade eines Polizeipostens mit Farbe verschmutzt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatten am späten Freitagabend etwa 20 bis 25 dunkel gekleidete Personen Behältnisse mit einer schwarzen Substanz an die Fassade der Wiedebachpassage geworfen, in der sich die Außenstelle des Polizeireviers Südost befindet. Den Angaben zufolge wurde auch ein Auto beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.