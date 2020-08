Am Sonnabend hat eine Gruppe Vermummter in der Bornaischen Straße im Leipziger Stadtteil Connewitz zwei Straßenbahnen großflächig mit Graffiti besprüht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden zuvor durch die Unbekannten Warnbaken und Baustellenschilder auf die Straßenbahngleise der LVB geräumt. Zwei anfahrende Straßenbahnen waren durch die errichteten Blockade gezwungen, zu stoppen.