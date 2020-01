Die Leipziger Polizei hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, wonach sie übertriebene Angaben zum Gesundheitszustand des in der Silvesternacht angegriffenen Polizisten gemacht hat. Ein Sprecher sagte, der Beamte sei schwer verletzt und habe dringend operiert werden müssen. Die Berliner Zeitung "taz" berichtet dagegen, Krankenhauskreise seien verwundert über die Polizeimeldung einer Notoperation. Es habe einen Eingriff am Ohr unter lokaler Betäubung gegeben. Der Polizeisprecher sagte dazu, von Lebensgefahr für den Kollegen habe die Leipziger Polizei nie gesprochen.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall dennoch wegen versuchten Mordes. Vier Haftbefehle gegen Verdächtige wurden beantragt.