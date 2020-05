Das Wave-Gotik-Treffen (WGT), der jährliche Treffpunkt der schwarzen Szene findet in diesem Jahr nicht statt. Das gaben die Veranstalter am Freitagabend auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Sie begründeten die Absage mit "Verlautbarungen des Freistaates Sachsen vom 30.04.2020, den sogenannten Allgemeinverfügungen, sowie den Einlassungen des Bundes und der Länder vom 06.05.2020". Diese hätten die Durchführung der Veranstaltung unmöglich gemacht.



Am 24. April hatten die Veranstalter noch erklärt, am WGT 2020 festhalten zu wollen. Man arbeite weiterhin an unterschiedlichen Wegen einer Umsetzung und wolle ein Treffen der schwarzen Szene am traditionellen Termin ermöglichen, hieß es damals. Zwar seien Großveranstaltungen bis 31. August untersagt, die Organisatoren gingen jedoch davon aus, dass das Wave-Gotik-Treffen eine dezentrale Veranstaltung ist.