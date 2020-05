In Leipzig haben Ende April erneut falsche Polizisten Beute gemacht, indem sie falsche Corona-Schutzbestimmungen anführten und Menschen betrogen, teilte die Bundespolizei mit. Demnach gaben sich am 25. April Unbekannte in der S-Bahn von Leipzig nach Halle als Zivilbeamte aus. Von einer Reisenden verlangten sie 50 Euro mit der Begründung, dass sie kein Berechtigungsschreiben mit sich führte, Sachsen in Richtung Sachsen-Anhalt zu verlassen. Das Opfer bezahlte sofort und wandte sich danach an den Opferschutz-Verein "Weisser Ring".