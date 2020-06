20.06.2020 | 19:35 Uhr Kulturszene in Leipzig demonstriert für bessere Unterstützung

Kultureinrichtungen haben während der Corona-Pandemie große Probleme, sich wirtschaftlichen halten zu können. In Leipzig hat ein Bündnis aus Kulturschaffenden am Sonnabend auf die schwierige Situation aufmerksam gemacht. Neben mehr Hilfe forderten sie eine größere Beteiligung der Szene an der Vergabepraxis und eine stärkere Diskussion über den Wert der Kultur in der Öffentlichkeit.