Im Landkreis Leipzig liegt die Inzidenzzahl - das ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen - bei 51,9 (Stand 26. Oktober, 11 Uhr). Ab Sonnabend gilt eine neue Allgemeinverfügung, die sich an den Vorgaben der Landesregierung orientiert. Die darin beschriebenen verschärften Maßnahmen ab einem Inzidenzwert von 50 treten am Montag in Kraft.