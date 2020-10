Leipzigs OB Burkhard Jung setzt auf die Vernunft der Bürgerinnnen und Bürger. Bildrechte: dpa

Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung eine Sperrstunde in der Gastronomie zwischen 23 Uhr und 5 Uhr verhängt. In der Zeit darf generell kein Alkohol mehr ausgeschänkt werden. Zudem gilt eine Kontaktverfolgung in Gaststätten, Hotels, Hochschulen, Sportstätten und bei Veranstaltungen. Bei privaten Feiern sind nur noch maximal 25 Gäste erlaubt, Veranstaltungen unter freiem Himmel sind nur noch mit höchstens 250 Besuchern möglich, in geschlossenen Räumen gilt grundsätzlich eine Obergrenze von 150 Personen.



Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung appellierte an die Bewohner, die Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen, um sich selbst und besonders gefährdete Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Jung verwies auf Maske, Hygiene und Abstand. "Dies sind die wirksamsten und einfachsten Maßnahmen, mit denen sich jeder selbst schützen kann", sagte Jung.