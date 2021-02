Der Versandhändler Amazon muss seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegen der Maskenpflicht bei der Arbeit keine zusätzlichen Pausen gewähren und vergüten. Das hat das Arbeitsgericht in Leipzig am Dienstag entschieden. Die Gewerkschaft Verdi hatte gefordert, dass die Beschäftigten nach jeweils zwei Stunden Arbeit mit Maske eine Pause machen oder eine Arbeit verrichten können, bei der keine Maskenpflicht besteht. Verdi-Vertreter Jörg Lauenroth-Margo sagte MDR SACHSEN, er sei "enttäuscht und erboßt" über die Entscheidung des Richters.

Weil sich Betriebsrat und Unternehmensleitung in der Angelegenheit nicht einigen konnten, gab es bereits Ende vergangenen Jahres eine sogenannte Einigungsstelle unter Beteiligung eines ehemaligen Richters. Dort habe man sich für die Pause beziehungsweise einen Arbeitsplatzwechsel nach zwei Stunden entschieden, allerdings setze dies die Unternehmensleitung in Leipzig nicht um, so Lauenroth-Margo.