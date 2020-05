Bildrechte: dpa

Die Stadt Leipzig will mit einem Maßnahmenpaket die Steuerausfälle durch die Corona-Krise ausgleichen. Am Donnerstag hat Oberbürgermeister Burkhard Jung einen Einblick in die aktuelle Haushaltslage Leipzigs gewährt. Die Situation sei dramatisch, aber sparen das falsche Signal, hieß es aus dem Rathaus.

Neue Schulden ja, Haushaltssperre nein

Nach derzeitigem Stand müsse in diesem Jahr mit einem Steuerausfall von bis zu 50 Prozent gerechnet werden, erklärte Burkhard Jung. Auch für das Jahr 2021 befürchtet die Stadt ähnlich dürftige Steuereinnahmen wie dieses Jahr. Trotz Steuerausfällen in dreistelliger Millionenhöhe werde es in Leipzig aber keine Haushaltssperre geben. Die Stadt plane auf Vorjahresniveau zu investieren. Nur so könne die ausgebremste Wirtschaft, nicht nur in Leipzig, wieder Fahrt aufnehmen, erklärte Jung.

Es geht darum in der Krise antizyklisch neu zu investieren, damit es wieder los geht. Burkhard Jung Oberbürgermeister Stadt Leipzig

Für die geplanten Investitionen braucht der Oberbürgermeister aber die Unterstützung von Bund und Land. Sachsen hat schon angekündigt, 50 Prozent der Steuerausfälle auszugleichen. Die Gespräche mit dem Bund laufen noch.

Es wäre wunderbar, wenn die anderen 50 Prozent vom Bund kämen. Dann hätten wir vor Ort eine unglaubliche Lösung. Burkhard Jung Oberbürgermeister Stadt Leipzig

Bis Ende Juni hofft man in Leipzig auf feste Zusagen, die auch dringend nötig wären. Bund, Länder und Kommunen droht wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ein gewaltiges Steuerloch. Die Einnahmen fallen im laufenden Jahr um voraussichtlich fast 100 Milliarden Euro niedriger aus als erwartet. Bildrechte: colourbox

Nach den aktuellen Konjunkturumfragen der IHK zu Leipzig sieht es wirtschaftlich zur Zeit in Leipzig schlechter aus, als bei der Finanzkrise 2008/2009. Jede dritte Firma plane Mitarbeiter zu entlassen, sagte IHK-Präsident Kristian Kirpal.

29 Prozent der Firmen bezeichnen ihre Lage als gut, 33 Prozent als schlecht. Das ist der schlechteste Wert, den wir je hatten. Kristian Kirpal Präsident IHK zu Leipzig