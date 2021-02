Es ist kurz nach 9 Uhr. Melanie Lobstädt steht hinter der Theke ihres Stoffladens nahe der Leipziger Innenstadt. Ausgedruckte Blätter liegen neben ihr: Bestelllisten. Sie stempelt, unterschreibt, faltet und packt Stoff um Stoff in weiße Papiertüten. Die stapeln sich schon bald in allen möglichen Größen neben dem Eingang des Ladens. Das sind Bestellungen, die wahrscheinlich noch im Laufe des Tages von Kunden abgeholt werden. Es ist der erste Tag, an dem das in Sachsen überhaupt wieder offiziell möglich ist. In den vergangenen Wochen haben Lobstädt und ihr Mann die Bestellungen innerhalb Leipzigs ausgeliefert. Die Kunden außerhalb bekommen ihre Ware wie sonst auch mit der Post.

Ob die Abholung jetzt eine Entlastung für uns bringt, wird sich zeigen. Manche sind ja trotzdem im Homeoffice mit ihren Kindern und kommen nicht weg. Für die ist der Lieferservice weiter attraktiv. Melanie Lobstädt Inhaberin "Melonie"

Aufschwung in der Branche

Wenn Designerin Lobstädt auf das vergangene Jahr zurückblickt, zieht sie eine durchwachsene Bilanz: 2020 habe gerade in ihrem Bereich einen regelrechten Aufschwung mit sich gebracht. "Durch diesen anfänglichen Masken-Notstand haben sehr viele selbst die Nähmaschine ausgepackt, Masken genäht und sind dann auch bei dem Hobby geblieben. Das Interesse ist groß an Do it yourself und Handmade und Upcycling sowie Recycling." Irgendwie ist es Glück im Unglück. Und trotzdem – richtig rund läuft es nicht, erzählt die Unternehmerin in einer kurzen Pause bei einer Tasse Tee. Durch die von der Politik verordneten Ladenschließungen seien gerade die kleinen inhabergeführten Läden arg getroffen.

Melanie Lobstädt kann auf ihre Stammkunden vertrauen. Täglich kommen Bestellungen zu Stoffen oder selbst genähten Kleidungsstücken an. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Bis auf die Inhaberin sind im Stoffladen alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. "Eigentlich ist es wie vor neun Jahren, als ich angefangen habe", erzählt Lobstädt. Damit überhaupt etwas Umsatz reinkomme, habe ihr Team schon im Frühjahr einen Onlineshop aus dem Boden gestampft. Keine einfache Entscheidung: "Wir haben neun Jahre lang alles versucht, dass die Menschen zu uns in den Laden kommen. Und dann sagen wir mit einem Mal: 'Okay, jetzt machen wir online weiter!'"