Das Design, das auf der Internetseite der Leipziger Onlinefirma Spreadshirt auf T-Shirts und Hoodies angeboten worden war, hatte am Wochenende in sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Twitter-Nutzer nannten das Motiv antisemitisch, der gelbe Stern erinnere an den "Judenstern", also die Kennzeichnung, die Menschen jüdischen Glaubens in der NS-Zeit von den Nationalsozialisten aufgezwungen wurde.



Am Sonntag löschte das Unternehmen nach eigenen Angaben das Design. Es sei wenige Tage zuvor online gestellt worden, sagte Unternehmenssprecherin Eike Adler am Montag. "Trotz technischer und menschlicher Filter kann es passieren, dass Designs durch's Netz rutschen, die wir auf unserer Plattform nicht dulden", twitterte Spreadshirt am Sonntag.



Neben diesem Motiv waren offenbar auch andere Designs verkäuflich, wie sie derzeit von Verschwörungstheoretikern auf Demonstrationen vorzufinden sind, so zum Beispiel "Gib Gates keine Chance" oder "Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht". Auch eine Landkarte mit den Grenzen des Deutschen Reiches war auf einem T-Shirt designed. In allen diesen Fällen versicherte das Unternehmen, umgehend zu handeln.