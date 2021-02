Unter den 150 Corona-Infizierten auf der Baustelle der Porsche-Karosseriehalle in Leipzig sind bislang fünf Fälle mit der britischen Virus-Mutation nachgewiesen worden. Das sagte Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg der "Leipziger Volkszeitung". Die infizierten Menschen befänden sich in Quarantäne - in Leipzig, Nordsachsen, anderen Teilen Deutschlands und Osteuropa. Wie Porsche mitteilte, ist der Zutritt zur Baustelle nur noch mit negativem PCR-Test möglich. Es sei ein eigenes Testzentrum errichtet worden.