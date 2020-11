Das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat am Dienstag seine umstrittene Entscheidung gegen eine Verlegung der Querdenken-Demonstration in Leipzig begründet. Demnach war die vorgesehene Versammlungsfläche um den Augustusplatz groß genug, um die Hygienemaßnahmen und Abstände für 16.000 Demonstranten zu gewährleisten. Von dieser Teilnehmerzahl sei die Polizei in einer "letzten aktenkundigen Gefahrenprognose" am 5. November um 19 Uhr ausgegangen.